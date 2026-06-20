Marc Bloch : un hérétique méconnu au Panthéon | Peter Schöttler, Julien Théry

L'historien et résistant porté au Panthéon sur décision présidentielle est une figure beaucoup moins convenue et consensuelle qu'on le croit souvent aujourd'hui. Retour sur le parcours, la pensée et les engagements d'un hérétique méconnu

Marc Bloch, porté au Panthéon avec son épouse Simonne Vidal le 23 juin 2026 par décision présidentielle, était en réalité déjà "canonisé" depuis longtemps à bien des égards : sa mémoire faisait déjà l’unanimité, et elle était donc déjà devenue valorisante, légitimante pour tous ceux qui s’y réfèrent (même pour ceux dont les positions intellectuelles et politiques sont en réalité les plus éloignées des siennes, comme les représentants de l'extrême-droite).

Cet historien austère et réservé, cependant, a peu parlé de politique ou de philosophie, et encore moins de lui même... ce qui permet aujourd'hui d'en faire aujourd'hui "comme une surface de projection, un avatar destiné à répondre aux besoins ou aux désirs de l'opinion". Tel est l'analyse de l'invité de ce nouvel épisode de La grande H., Peter Schöttler, qui écrit aussi que Bloch, historien du miracle par lequel les rois étaient censés soigner miraculeusement certains malades victimes de tumeurs (les "écrouelles"), "est devenu lui-même un guérisseur miraculeux de l'historiographie : il suffit de le citer pour que tout aille bien".

L'historien Peter Schöttler, directeur de recherches au CNRS et ancien professeur à l'Université libre de Berlin, est l'auteur aux éditions Gallimard d'une somme récemment parue sous le titre Marc Bloch, une biographie intellectuelle. Dans cette conversation avec Julien Théry, il revient sur le parcours intellectuel de Bloch, sur ses réflexions concernant le travail de l'historien et sur sles engagements politiques plus prononcés que l'on a l'habitude de le penser. L'auteur des Rois thaumaturges, de l'Etrange défaite et de l'Apologie pour l'histoire apparaît comme un innovateur hostile aux orthodoxies de son temps : un hérétique méconnu.

Assistant stagiaire : Simon Baubérot. Montage : Béréniste Sevestre. Une émission de Julien Théry