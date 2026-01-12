Je fais un don

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

Islamophobie : un site fiche les musulmans | Loi Yadan : l’antisionisme criminalisé ?

Au sommaire :

En première partie d’émission, nous reviendrons sur le fichage des musulmans en France. Le ministère de l’Intérieur s’est saisi du dossier d’un site internet qui diffusait des cartographies racistes et islamophobes, visant directement des personnes et des lieux. Pour en parler, l’avocat Seydi Ba et la députée écologiste Sabrina Sebaihi seront avec nous.

Puis en seconde partie, direction l’Assemblée nationale, où une autre ligne rouge est en train d’être débattue: la criminalisation de l’antisionisme. Une proposition de loi portée par la députée Caroline Yadan a été inscrite à l’ordre du jour ? On en parle avec Gabriel du collectif juif décolonial Tsedek!

