Iran, pétrole, chômage : la tempête arrive

Un chômage en baisse sans croissance ? C'est ce qu'essaie de nous vendre le gouvernement après les chiffres trimestriels qui montreraient une baisse du taux de chômage et une croissance à 0 %. Dans ce nouvel épisode de l'Instant Porcher, l'économiste Thomas Porcher déconstruit les magouilles gouvernementales : augmenter le nombre de radiations, le cadrage mis sur la catégorie A alors que toutes les autres augmentent et, enfin, les difficultés d'accès aux indemnités chômage.

La croissance en berne, c'est aussi la crise internationale liée à la guerre menée par les États-Unis en Iran et au blocage du détroit d'Ormuz, qui risque d'entraîner une crise économique plus vaste si le conflit se prolonge. Selon Thomas Porcher, deux choix s'offrent au gouvernement : miser sur la consommation en indexant les salaires ou faire payer la crise aux plus pauvres. Enfin, quid des entreprises pétrolières ? Faut-il bloquer les prix du carburant ? Quelle méthode employer pour faire payer Total et Leclerc sans mettre en danger les petits pompistes ?