Toujours debout !

Toujours debout !

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

Groenland : la menace Trump | Marine Le Pen : retour au tribunal

Au sommaire :

En première partie d’émission, nous revenons sur la mobilisation historique en Iran avec Quentin Muller, journaliste et spécialiste de la région.

Nadia Sweeny, notre journaliste en charge du pôle enquête, est également avec nous pour décrypter la première journée du procès en appel de Marine Le Pen dans l’affaire des assistants parlementaires européens.

Enfin, nous faisons un point sur le Groenland, nouvellement exposé aux appétits de l’impérialisme américain, sous le regard passif de l’OTAN et de l’Union européenne. Un sujet abordé avec Mikaa Blugeon-Mered, chercheur à l’Université du Québec et spécialiste du Groenland, ainsi qu’avec le député La France insoumise Aurélien Saintoul.

