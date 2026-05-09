Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.
GRDF, Enedis, rRTE : “une chasse aux sorcières” contre les femmes voilées ?
On connaissait les batailles pour les salaires ou contre les privatisations chez les électriciens et gaziers, mais un nouveau front s’est ouvert : celui de la neutralité vestimentaire. Sous couvert d'une application stricte de la loi Séparatisme, des entreprises comme GRDF, Enedis ou RTE ont lancé ce que les syndicats appellent une véritable 'chasse aux sorcières' contre les travailleuses portant le voile ou le turban. Des salariées exemplaires, parfois là depuis 15 ans, se retrouvent soudainement mises à pied ou menacées de licenciement. Pour en parler, je reçois Lina Rhrissi, journaliste chez StreetPress, qui a enquêté sur cette offensive coordonnée qui bouscule le droit du travail et les libertés individuelles et nous accueillons également Cédric Liechti, secrétaire général de la CGT Énergie Paris.