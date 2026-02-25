Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.
Onlyfans dans le viseur du Sénat : les travailleuses du sexe en danger
Il y a deux semaines, le Sénat a adopté une proposition de loi visant à lutter contre le “proxénétisme en ligne”. Le texte cible ce que certains appellent les “proxénètes 2.0” : agents, managers, intermédiaires qui exploiteraient des créatrices de contenus sur des plateformes comme OnlyFans ou MYM. Les sénateurs assurent vouloir protéger contre l’exploitation. Mais du côté des travailleuses du sexe, l’inquiétude monte : crainte d’un flou juridique, d’une criminalisation indirecte, et d’une nouvelle précarisation d’un travail déjà fortement encadré par la loi de 2016 qui pénalise les clients. Alors, cette loi protège-t-elle vraiment ? Ou risque-t-elle d’aggraver la marginalisation des travailleuses du sexe en ligne ? On en parle avec Zoé Faucher, travailleuse du sexe.