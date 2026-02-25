Je fais un don

Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.

Onlyfans dans le viseur du Sénat : les travailleuses du sexe en danger

Il y a deux semaines, le Sénat a adopté une proposition de loi visant à lutter contre le “proxénétisme en ligne”. Le texte cible ce que certains appellent les “proxénètes 2.0” : agents, managers, intermédiaires qui exploiteraient des créatrices de contenus sur des plateformes comme OnlyFans ou MYM. Les sénateurs assurent vouloir protéger contre l’exploitation. Mais du côté des travailleuses du sexe, l’inquiétude monte : crainte d’un flou juridique, d’une criminalisation indirecte, et d’une nouvelle précarisation d’un travail déjà fortement encadré par la loi de 2016 qui pénalise les clients. Alors, cette loi protège-t-elle vraiment ? Ou risque-t-elle d’aggraver la marginalisation des travailleuses du sexe en ligne ? On en parle avec Zoé Faucher, travailleuse du sexe.

