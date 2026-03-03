Éborgné par la police, accusé par la justice : la terrible histoire d'Alexandre

Militant LGBT de 27 ans, Alexandre perd un œil lors d’une intervention policière à Marseille le 1ᵉʳ février 2024, en marge d’un rassemblement contre une conférence LGBT-phobe. Alors qu’il porte plainte contre le policier qui l’a frappé, la procédure se retourne contre lui : il est désormais poursuivi pour « violences sur personne dépositaire de l’autorité publique ».

L’enquête de l’IGPN, que ses proches espéraient impartiale, disculpe largement le policier et met en cause Alexandre, malgré de nombreux témoignages, dont celui d’un adjoint au maire présent ce jour-là. Alexandre dénonce des pressions policières et un traitement judiciaire à deux vitesses. Il finit par retirer sa plainte, tout en menant la bataille médiatique. Deux autres plaintes, déposées par des associations, visent toujours le policier.

Alexandre, qui ne retrouvera jamais la vue de son œil droit, réclame la fin de l’impunité. Pour lui comme pour des élus marseillais, cette affaire illustre une répression persistante envers les personnes LGBT. Un reportage complet est à voir sur Le Média TV.