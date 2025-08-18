L'extrême-droite envahit tous nos écrans... Rejoignez la Riposte !
Enfermée 6 jours à cause d'une OQTF injustifiée : le cauchemar de cette étudiante de retour du Maroc

De retour du Maroc, Sarah, installée en France depuis 7 ans, a été enfermée 6 jours à l’aéroport. Malgré ses papiers en règle, elle a subi harcèlement et conditions inhumaines. La justice a annulé son expulsion et ordonné un titre de séjour.

Sarah, une femme marocaine en France depuis 7 ans, a été enfermée à l’aéroport pendant 6 jours. Elle revenait de vacances au Maroc, pour y voir ses parents.

Malgré un récépissé de la préfecture et des papiers en règles, Sarah s’est retrouvée sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de territoire pendant 40 ans. Sans en être notifiée.

Elle raconte des conditions inhumaines et du harcèlement sexuel pendant son enfermement. La justice a ordonné à la préfecture de lui donner un titre de séjour. Elle en reste traumatisée.

