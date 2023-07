LGBTQ des quartiers populaires : Otages des médias et des politiques ?

Les personnes LGBTI en banlieues prennent la voix. Yanis Khames, un des coordinateurs de la pride des banlieues, pointe du doigt l'invisibilisation des personnes LGBTI de banlieues. Subissant précarité, absence de services publics, racisme, classisme ; être LGBTI et être issu de banlieues est à la croisée de nombre de discriminations. Tout d'abord, l'idée reçue que la banlieue et les quartiers populaires sont dangereux et homophobes est à déconstruire. La droite et l'extrême droite peuvent instrumentaliser la lutte contre l'homophobie à des fins islamophobes. Yanis et ses camarades ont créé la pride des banlieues pour faire entendre leur voix et leurs revendications : PMA pour toutes et tous, accueil inconditionnel des personnes étrangères, fermetures des centres de rétention administrative, plus de services publics et éducatifs... et casser les idées reçues sur les LGBTQ de banlieues. Souvent sujets de conversation dans les médias, la parole ne leur est que peu donnée. Facecam.

Regardez aussi : https://www.lemediatv.fr/emissions/2023/retraites-loi-immigration-attaques-anti-trans-les-luttes-lgbti-doivent-etre-revolutionnaires-isZRuk_pQ4GUclY3-7ZmFg