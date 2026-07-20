Marine Le Pen relance la guerre contre le voile

Marine Le Pen relance sa campagne présidentielle avec un vieux classique du RN : l'interdiction du voile dans l'espace public. Un sujet qui révèle surtout les tensions entre les deux têtes d'affiche du parti. Car si Jordan Bardella préfère repousser la mesure, jugée politiquement inflammable, sa mentor refuse d'abandonner un marqueur historique de la famille Le Pen.

Pour contourner les obstacles constitutionnels, le RN mise désormais sur une arme juridique : le référendum. Une solution bien pratique pour opposer la « volonté du peuple » aux juges... exactement la rhétorique utilisée par Marine Le Pen depuis ses ennuis judiciaires.

Sauf que cette parade est loin d'être aussi simple. Encore faut-il que le référendum soit juridiquement possible, et même adopté, il ne mettrait pas la France à l'abri du contrôle des juges européens.

Derrière les changements de vocabulaire — « voile », puis « idéologie islamiste » — la cible reste la même. Le RN transforme une pratique religieuse en problème politique et recycle une vieille mécanique de l'extrême droite : fabriquer un ennemi intérieur pour mieux rassembler autour de la peur.