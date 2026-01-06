Coup d'État au Venezuela : ce que ne dit pas la propagande impérialiste de Trump

Arrestation de Nicolás Maduro, bombardements américains, menaces de Donald Trump : derrière le récit officiel d’une opération “antidrogue”, une offensive impérialiste assumée. Dans un débat passionnant, trois invités : Filip Ristic, Philippe Alcoy et Claire Rabès confrontent analyses historiques, géopolitiques et politiques pour démonter ce que la propagande trumpiste ne dit pas.

L’arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro et les bombardements menés par les États-Unis ont été présentés par Donald Trump comme une opération « antidrogue ». Un récit simplificateur, voire mensonger, qui masque une réalité bien plus politique et impériale. Cyril Lemba recevait dans Toujours Debout, ce mardi 5 janvier 2026, trois invité.e.s, fins observateur.trice.s des États-Unis et de l'Amérique Latine.



Pour Filip Ristic, doctorant en sciences politiques et professeur d’histoire, cette séquence était « prévisible ». Depuis plus de vingt ans, le Venezuela subit sanctions, tentatives de déstabilisation et ingérences répétées. « Ce n’est pas une rupture, mais l’aboutissement d’une stratégie américaine visant à reprendre le contrôle du pétrole vénézuélien et à éradiquer le chavisme comme force sociale », souligne-t-il. Contrairement au discours dominant, la continuité de l’État est assurée : Delcy Rodríguez, vice-présidente, a pris ses fonctions conformément à la Constitution, avec l’appui des institutions et de l’armée.

De son côté, Philippe Alcoy, chercheur indépendant et membre de la section internationale de Révolution Permanente, insiste sur la portée régionale de l’offensive.

« Ce qui se joue au Venezuela est un message adressé à toute l’Amérique latine », explique-t-il. Pour lui, Washington cherche autant à discipliner les gouvernements de la région qu’à signaler sa détermination face à la Chine et à la Russie. Mais il alerte aussi sur les limites du pouvoir chaviste : sans mobilisation indépendante des travailleurs et des classes populaires, la résistance à l’impérialisme reste fragile.

Enfin, Claire Rabès, militante démocrate américaine, rappelle que Trump agit autant par idéologie que par ego. Ses menaces contre Cuba, la Colombie ou le Mexique s’inscrivent dans une version assumée de la doctrine Monroe, mais divisent aussi son propre camp. « Sa base MAGA commence à douter : jusqu’où ira l’intervention américaine, et pour servir quels intérêts ? »

