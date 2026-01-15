Colère paysanne contre le Mercosur | Iran - Etats-unis : la tension monte

Au sommaire :

La mobilisation de centaines d’agriculteurs à Paris. Manifestations et actions coup de poing se multiplient contre la politique agricole du gouvernement et contre l’accord UE-Mercosur. La France est le théâtre de rassemblements de tracteurs, de blocages, et même d’une action menée au ministère de l’Agriculture par la Confédération paysanne, qui a donné lieu à une cinquantaine d’interpellations. Pour en parler, Stéphane Galais, porte-parole de la Confédération paysanne, est avec nous.

Puis, en seconde partie, l’émission se tourne vers un enjeu international particulièrement tendu : les relations entre les États-Unis et l’Iran, qui connaissent en ce début d’année un nouvel épisode de crise. Le pays est secoué par des manifestations massives, déclenchées par une crise économique profonde et réprimées très violemment par les autorités. Cette situation interne devient un point de friction majeur avec Washington, où le président américain menace régulièrement d’intervenir si le régime iranien recourt à la force contre les manifestants. Pour analyser cette séquence, Bahram Soltani, professeur émérite à la Sorbonne, est l’invité de cette édition.

