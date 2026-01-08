Colère : les agriculteurs envahissent Paris | Trump : après le Venezuela, la Guyane s'inquiète

Au sommaire :

En première partie d’émission, nous parlerons de la vie chère en Guyane, mais aussi des tensions régionales en Amérique latine, ou comment le kidnapping de Maduro par Donald Trump fait craindre un effet domino dans la région. Avec Davy Rimane, député GDR de la deuxième circonscription de Guyane.

En deuxième partie d’émission, retour sur la mobilisation agricole qui a rythmé Paris aujourd’hui. Qui ? Comment ? Pourquoi cette colère agricole, qui couve depuis des années, reste-t-elle incomprise par les pouvoirs publics ? Décryptage avec nos invités : Benoît Biteau, député écologiste de Charente-Maritime, Arnaud Saint-Martin, député LFI de Seine-et-Marne, et Émilie Deligny, secrétaire générale de la Confédération paysanne.