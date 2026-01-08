Je fais un don

Toujours debout !

Toujours debout !

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

Partager

Colère : les agriculteurs envahissent Paris | Trump : après le Venezuela, la Guyane s'inquiète

Au sommaire :

En première partie d’émission, nous parlerons de la vie chère en Guyane, mais aussi des tensions régionales en Amérique latine, ou comment le kidnapping de Maduro par Donald Trump fait craindre un effet domino dans la région. Avec Davy Rimane, député GDR de la deuxième circonscription de Guyane.

En deuxième partie d’émission, retour sur la mobilisation agricole qui a rythmé Paris aujourd’hui. Qui ? Comment ? Pourquoi cette colère agricole, qui couve depuis des années, reste-t-elle incomprise par les pouvoirs publics ? Décryptage avec nos invités : Benoît Biteau, député écologiste de Charente-Maritime, Arnaud Saint-Martin, député LFI de Seine-et-Marne, et Émilie Deligny, secrétaire générale de la Confédération paysanne.

Toujours debout !

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !