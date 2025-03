Une milice fasciste en roue libre ? Enquête sur le "jarl" et ses méthodes à Rennes

Gazage à bout portant, clé d’étranglement, confiscation de téléphone… des hommes de la sécurité privée d’une boîte de nuit rennaise ont décidé de réprimer une soirée autonome et ses participants, sous les yeux de la police. A l’origine de ces violences, l’influenceur d’extrême droite, et ancien candidat Reconquête aux législatives, Yovan Delourme aussi dit “le jarl”. Samedi 8 mars, lui et ses hommes du club 1988 ont jugé bon d’interrompre une “free party” dans l’ancien Cinéville de Rennes, situé juste au-dessus. Le Jarl dit n’avoir voulu que défendre et protéger ses clients face à des attaques. Mais des témoins et vidéos contredisent cette version.

Le Jarl agissait-il en milice privée et politique ? La police a-t-elle laissé faire alors que ces hommes agissaient en toute illégalité ? Nous avons reconstitué les faits avec des images et témoignages exclusifs. Reportage de Lisa Lap, Andreï Manivit et Lorenzo.