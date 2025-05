Stérin, Bolloré : ces milliardaires qui menacent la démocratie

Pierre-Edouard Sterin ! Ce nom qui vous est encore probablement inconnu est celui de l’une des 100 plus grandes fortunes de France… Un milliardaire catholique ultraconservateur de 51 ans, à l’origine d’une projet baptisé “Périclès” dont l'objectif assumé est de faire gagner du terrain à ses valeurs politiques et religieuses conservatrices, à travers les médias et en soutenant des personnalités politiques de droite et d'extrême droite, qu’il ambitionne de porter au pouvoir !

C’est pour comprendre les ressorts de ce projet Périclès que la commission d'enquête sur l'organisation des élections en France a convoqué Pierre-Edouard Sterin à venir s’expliquer ce 20 mai à l’assemblée nationale, convocation qu’il a séché pour la 3e fois ! Un milliardaire avec des ambitions messianiques, et un agenda politique qui tente d’imposer le discours de l’extrême droite…

Cela ne vous rappelle pas quelqu’un ? Vincent Bolloré, évidemment. Le précurseur de ces oligarques à la française, nostalgique d’une France blanche et exclusivement de tradition judéo-chrétienne… Alors faut-il redouter ces ambitions rétrogrades déjà portées au sein même du gouvernement par Bruno Retailleau ?

De ce sujet et d’autres, on parlera avec un spécialiste de la laïcité Nicolas Cadène, l'ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, auteur de l’ouvrage “En finir avec les idées fausses sur la laïcité”, et qui ne mâche pas ses mots, notamment contre Bruno Retailleau, on l’entendra encore durant cette émission. Comme chaque semaine nous sommes également avec Béligh Nabli, professeur des universités en droit public et co-fondateur de Chronik, un collectif engagé dans le débat public. Également auteur de multiples ouvrages dont “l'État, droit et politique” aux éditions Armand Colin et “Relations Internationales” aux éditions Pedone.