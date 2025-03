"une déclaration hors-sol" : l'ultime provoc' de macron sur les 5 ans du confinement

Cinq ans après le covid, un mal-être profond de la société française n’est toujours pas guéri. Celui d’un pays géré à l’image d’une startup et des décisions politiques toujours plus favorables au grand capital et toujours plus impopulaires. Réformes des retraites, réformes de l'Assurance Chômage, loi séparatisme, loi sécurité globale, plans de licenciement à la pelle, dérapage budgétaire… Et j’en passe et des meilleures… Tout cela charriant, évidemment, son lot de manifestations, de piquets de grève et de violences policières. Et pourtant… A l’heure de se rappeler du chemin parcouru depuis 5 ans, Emmanuel Macron a publié un message sur son compte X, affirmant que le covid a révélé la “révélé la force de notre unité qui ne doit jamais cesser de nous inspirer et de nous guider” Mais de quelle unité parle-t-il ? Et faut-il questionner ses propres responsabilités dans une fracture de notre société ? Notre invité pour en parler est Ritchy Thibault, auteur d’un ouvrage qui sort en librairie le 20 mars et intitulé : « Quand les monarques nous font taire. Le retour du crime de lèse-majesté ». Ritchy Thibault participe à l’échange avec Beligh Nabli, professeur des universités en droit public et co-fondateur de Chronik, un collectif engagé dans le débat public. Également auteur de multiples ouvrages dont “l'État, droit et politique” aux éditions Armand Colin et “Relations Internationales” aux éditions Pedone. Beligh Nabli nous livre son expertise une fois par semaine, sur la politique nationale et internationale dans cette émission qui analyse sans détour deux faits majeurs de l’actualité.