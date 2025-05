Un apprenti maçon de 15 ans mort sur un chantier à Nice : les vérités d'un inspecteur du travail

Un drame terrible s’est produit le 2 mai dernier à Contes, près de Nice. Un jeune apprenti maçon de seulement 15 ans est mort sur un chantier, écrasé par un engin de levage. Ce n’est malheureusement pas un cas isolé.

Un drame terrible s’est produit le 2 mai dernier à Contes, près de Nice. Un jeune apprenti maçon de seulement 15 ans est mort sur un chantier, écrasé par un engin de levage. Ce drame soulève une question centrale : comment un mineur peut-il se retrouver exposé à un danger aussi évident, aussi mortel ? Ce n’est malheureusement pas un cas isolé. En France, plus de 700 personnes meurent chaque année à cause de leur travail. Cela représente deux morts par jour ouvré. Et pourtant, ce scandale reste largement silencieux, relégué au second plan médiatique et politique. Chaque mort au travail est évitable. Chaque mort est une défaite collective, un échec du système de prévention, du contrôle, et parfois même de la justice sociale. La France est le mauvaise élève de l’Europe concernant les morts au travail. Entre 2010 et 2022, elle a enregistré à elle seule 16% des 50 000 décès recensés sur le Vieux continent… Ces chiffres seraient même sous estimé.

On parle d’« hécatombe invisible » Pour en parler, nous recevons dans la contre matinale, Gérald Le Corre, inspecteur du travail et responsable des questions de santé au travail à la CGT. Avec lui, nous allons essayer de comprendre les failles, les responsabilités et les moyens d’agir pour que ces drames cessent.