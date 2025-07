Surtourisme à Montmartre : les riverains n'en peuvent plus

Les touristes toujours plus nombreux, des habitants excédés, et un quartier emblématique de Paris au bord de la saturation… Aujourd’hui, le JDL vous emmène à Montmartre, théâtre d’une cohabitation de plus en plus difficile entre visiteurs du monde entier et riverains. Derrière les façades colorées et les ruelles pittoresques, la vie quotidienne se transforme, bousculée par la foule, les logements touristiques et la disparition progressive des commerces de proximité. Entre files interminables pour une photo et banderoles de protestation aux fenêtres, Montmartre cherche son équilibre. Associations d’habitants, commerçants et élus tirent la sonnette d’alarme : comment préserver l’âme de la Butte face au surtourisme ? Éléments de réponse avec nos invités du Journal des Luttes, Frédéric Badina Serpette, conseiller auprès du Maire du 18e et Anthéa, habitante du quartier et membre de l’association: vivre à Montmartre.