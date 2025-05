Dans ce nouveau numéro de "Au Cœur de l'actu", nous recevons l’une des figures marquantes du journalisme français, ancien directeur de la rédaction du Journal Le Monde, et cofondateur de Mediapart, il incarne depuis des décennies le journalisme d’investigation, indépendant, souvent dérangeant pour les puissants — et toujours engagé. Edwy Plenel a publié en mars dernier l’ouvrage “Palestine, notre blessure”, aux éditions de La Découverte. Ce livre est une forme de plaidoyer en faveur de ce peuple martyrisé de Gaza, qui malgré des mois d’un calvaire documenté, trouve peu de soutiens dans les cercles politiques et médiatiques en Occident. Dans un contexte critique où Israël dit vouloir mettre en œuvre le plan de départ volontaire et s’emparer de la bande Gaza, comment juge-t-il la mobilisation en faveur de la Palestine ? Quel regard porte t-il sur les positions au sein de la gauche française sur le massacre à Gaza ? La question de l’islamophobie sera également abordée, après l’assassinat d’Aboubakar Cissé, tué dans une mosquée du Gard, la droite et l’extrême-droite ont évidemment versé dans la surenchère islamophobe, raciste et anti-immigration… Edwy Plenel est l’invité de cette émission, qui, comme tous les mardis, est ponctuée des analyses de Béligh Nabli, professeur des universités en droit public et co-fondateur de Chronik, un collectif engagé dans le débat public. Également auteur de multiples ouvrages dont “l'État, droit et politique” aux éditions Armand Colin et “Relations Internationales” aux éditions Pedone.