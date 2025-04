Siham Touazi, la syndicaliste que son patron a voulu faire taire

Siham Touazi, déléguée syndicale CGT et ex-infirmière, revient sur son combat après une grève de 133 jours et la plainte pour diffamation portée contre elle par son employeur. Elle a été relaxée, et son employeur condamné...

Être syndicaliste et lutter pour ses droits ce n'est pas tous les jours facile. Et si il y en a une qui en sait quelque chose c’est Siham Touazi déléguée syndicale CGT et ex infirmière de l’Ehpad du château de Neuville dans le Val d'Oise. En 2022, avec ses collègues, elle a mené une grève de 133 jours, la plus longue du département. Mais après la grève, ce n’est pas la paix qu’elle a trouvée. C’est la justice.

Enfin… la justice au sens judiciaire, son employeur le groupe Epinomis a porté plainte pour diffamation et harcèlement.

Bref, une tentative de faire taire celle qui avait osé parler. Son tort : avoir raconté dans les médias de la situation des salariés de cette entreprise. Jeudi 3 avril, elle a été relaxée par le tribunal de Pontoise qui a par ailleurs condamné l’employeur pour procédure abusive.

Siham Touazi est notre invitée, elle va nous raconter son histoire, son combat et nous parler de cette victoire.