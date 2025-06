Stérin et Bolloré préparent 2027 : cette journaliste de StreetPress a enquêté de l’intérieur au “sommet des libertés”

Dans Le Journal des Luttes, on reçoit Lina Rhissi, journaliste pour StreetPress. Elle signe une enquête sur une soirée très particulière qui s’est tenue à Paris, le 24 juin, « Le sommet des libertés », organisée par Stérin et Bolloré.

Dans Le Journal des Luttes, on reçoit Lina Rhissi, journaliste pour StreetPress. Elle signe une enquête sur une soirée très particulière qui s’est tenue au Casino de Paris le 24 juin, « Le sommet des libertés », organisée par Pierre Édouard Stérin et Vincent Bolloré. Plus de 1 300 personnes se sont réunies pour l’occasion. Une soirée où milliardaires, figures de l’extrême droite et ultra-libéraux se sont réunis pour construire ce qui ressemble de plus en plus à un bloc idéologique en route vers 2027. Une sorte de laboratoire Bolloré-Stérin, entre privatisations à la tronçonneuse et xénophobie décomplexée. Jordan Bardella, Éric Ciotti, Marion Maréchal ou encore Sarah Knafo étaient présents… Qui sont les architectes de ce nouveau bloc politique ? Que cherchent-ils à imposer dans le débat public ? Quels dangers pour les luttes sociales ? Et surtout, comment y résister ?



