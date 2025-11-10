Je fais un don

Thomas Porcher, économiste, signataire du manifeste des Économistes atterrés, et auteur de nombreux essais dont « Les Délaissés » et « Traité d’économie hérétique » débunke chaque semaine, sur le plateau du Média, les fausses évidences des gardiens du temple néolibéral. À l'occasion, d'autres économistes et praticiens de l'économie viennent répondre aux questions du Média dans le cadre de ce module.

Scandale Shein : comment les libéraux ont créé un monstre qui se retourne contre nous / Thomas Porcher

À l’ouverture du pop-up Shein au BHV Marais, mercredi 5 novembre, foule et contestation se mêlent : écologistes et défenseurs des enfants dénoncent prix bas et produits illégaux. Lisa Lap et Thomas Porcher analysent tout ça dans l’Instant Porcher.

L’ouverture du pop-up Shein au BHV Marais, mercredi 5 novembre, a fait grand bruit. Plusieurs centaines de personnes faisaient déjà la queue des heures avant l’ouverture, attirées par les prix cassés de la marque chinoise. Mais dehors, la contestation grondait : militants écologistes, anticapitalistes et défenseurs des droits de l’enfant dénonçaient à la fois un modèle économique destructeur et la vente, sur le site, de poupées à caractère pédopornographique. Face au tollé, le gouvernement a annoncé la suspension temporaire de Shein en France, le temps que la plateforme prouve sa conformité à la loi. Au-delà du scandale, l’émission interroge : que symbolise Shein ? Pour beaucoup, elle incarne une nouvelle étape dans la démesure de la consommation, l’ultra fast fashion, où les vêtements sont produits et livrés à une vitesse inédite. En 2024, Shein et Temu représenteraient déjà 22 % des colis traités par La Poste. Faut-il blâmer les consommateurs, attirés par les petits prix dans un contexte de pouvoir d’achat en berne, ou les entreprises et les États, incapables de réguler ?

Pour certains, Shein n’achève pas l’industrie textile française : elle en signe simplement l’acte de décès.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !

Thomas Porcher, économiste, signataire du manifeste des Économistes atterrés, et auteur de nombreux essais dont « Les Délaissés » et « Traité d’économie hérétique » débunke chaque semaine, sur le plateau du Média, les fausses évidences des gardiens du temple néolibéral. À l'occasion, d'autres économistes et praticiens de l'économie viennent répondre aux questions du Média dans le cadre de ce module.

