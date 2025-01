Sarkozy, Place Beauvau : la corruption infiltre-t-elle l'État / Le Pen : faut-il se réjouir de sa mort ?

L'actualité de ce 8 janvier vous est présentée par Amira Bendjaballah Jean-Pierre. Une émission préparée par la rédaction du Média.

L'actualité de ce 8 janvier vous est présentée par Amira Bendjaballah Jean-Pierre. Une émission préparée par la rédaction du Média :

- Faut-il se réjouir de la mort de Le Pen ? Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front National, est décédé hier à l’âge de 96 ans. Sa mort a donné lieu à des scènes de célébration un peu partout en France. Des scènes vivement critiquées par une partie de la droite et de l'extrême droite, tandis que la porte-parole du gouvernement a rappelé que, même décédé, “l’ennemi a droit au respect”. Cette réaction a suscité un débat sur la dignité et la mémoire de l’ancien leader politique, connu pour ses positions racistes et antisémites et pour son rôle de tortionnaire durant la guerre en Algérie.

- Le projet de loi pour la reconstruction de Mayotte

- Les salariés de Leader Price à Montmirail sans salaire À Montmirail, dans la Marne, les salariés du Leader Price by Casino sont en grande détresse : ils n’ont pas été payés depuis octobre dernier. Leur magasin a été racheté en juin par une femme désormais injoignable, et la situation devient de plus en plus critique. Un rassemblement a eu lieu hier pour dénoncer cette situation, et les employés, laissés sans salaire et sans information, sont dans l’attente d’une résolution. Les reporters de l’émission se sont rendus sur place pour recueillir les témoignages des salariés en lutte.

- Le procès de Nicolas Sarkozy pour corruption L’ancien président français Nicolas Sarkozy est de nouveau sur le banc des accusés. Le procès pour corruption, financement illégal de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics libyens a commencé et devrait durer trois mois. Il est accompagné de trois anciens ministres : Brice Hortefeux, Claude Guéant et Éric Woerth. Dans cette affaire, plusieurs parties civiles, dont Anticor et Transparency International, se sont constituées pour défendre la transparence et lutter contre la corruption en politique. Maxence Lambert, juriste chez Anticor, explique pourquoi ce procès est un tournant dans la lutte contre la corruption en politique.

- En octobre dernier, des militants antivalidistes ont été condamnés pour avoir bloqué des infrastructures de transport à Toulouse, exigeant l’accessibilité des transports pour les personnes handicapées. La Cour de cassation a rejeté leur pourvoi, estimant que leurs actions n’étaient pas disproportionnées mais qu’elles justifiaient les peines de prison avec sursis et amendes prononcées à leur encontre. Cependant, la Cour a reconnu que ces actions s’inscrivaient dans un cadre de manifestations pacifiques sur un sujet d’intérêt général, soulignant la dimension politique de la question du validisme. Odile Maurin, présidente d’Handi-Social, a réagi à cette décision et a annoncé son intention de porter l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme.