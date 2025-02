Agression néo-nazie : Retailleau s'attaque... à la gauche - Darmanin et Carla Bruni : d'étranges sms révélés

L'actualité de ce 18 février 2025 présentée par Fabrice Wuimo.

Au sommaire de ce “Toujours debout l’info”, retour sur l’agression néonazie survenue à Paris dimanche soir. Sorti du spectre de gauche, peu de réactions se sont faites entendre dans la classe politique. Nous avons donc décidé d’aller interroger directement les députés à l’Assemblée Nationale. On fait le point dans quelques minutes avec nos Reporters Lisa Lap et Andreï Manivit. Et nous en profiterons pour parler aussi de l’affaire Betharram et l’étau qui se resserre autour du Premier ministre François Bayrou après la confirmation d’un témoignage qui redit que le Premier ministre était bien au courant des violences subies par des élèves scolarisés à l'établissement Notre-Dame de Bétharram. Et pendant cela, un autre membre du gouvernement encore au cœur d’une sinistre affaire, il s’agit du ministre de la Justice Gérald Darmanin, on vous en dit plus dans cette première partie d’émission. Il sera également question des négociations de paix sur la guerre en Ukraine et de Gaza où Israël annoncé la création d’une “agence” chargée de mettre en œuvre le projet de déportation de Donald Trump.