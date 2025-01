Retailleau : il fait arrêter et expulser une collégienne en plein cours / Israël interdit l'UNRWA sur son territoire

L'actualité de ce 29 janvier 2025 présentée par Amira Bendjaballah Jean-Pierre.

Au sommaire de cette première partie d'émission :

- L’assemblée nationale a adopté à l’unanimité une loi visant à améliorer la prise en charge des soins liés au cancer du sein.Une avancée majeure… c’est le cancer le plus fréquent et le plus meurtrier chez les femmes et le reste à charge des malades peut atteindre plus de 1000 euros.

- Bruxelles a dévoilé sa feuille de route pour la compétitivité. Objectif affiché: réduire le décrochage économique de l’Union Européenne face à la chine et les états unis de Donald Trump…

- C’est une décision lourde de conséquence. Israël somme l'UNRWA de quitter le pays d’ici demain, dernier délai….y compris Jerusalem est où l’agence onusienne pour les réfugiés palestiniens détient des écoles et des centres de santé. Les états unis approuvent. l’ONU dénonce une mesure qui met en danger l’avenir des Palestiniens. Ce sera l’objet de notre carte blanche présentée par Amina.

- Une jeune collégienne a été arrêtée par les gendarmes, dans l’enceinte de son établissement en Moselle, pour être expulsée du territoire. Elle a ensuite été raccompagnée avec sa maman et son petit frère, demandeurs d'asile originaires du Burkina Faso, à la frontière belge. Plusieurs syndicats et associations appellent à manifester devant la préfecture de Moselle. On en a parlé avec Armelle Gardien, co-fondatrice de RESF - Réseau Education Sans Frontières