Quand les Etats-Unis osaient demander des comptes aux milliardaires : l'incroyable procès Mellon | « La grande H. », Romain Huret, Julien Théry

Il n'est pas rare que l'on fasse de l'histoire, même de l'histoire des périodes assez éloignées, en pensant aux enjeux de notre présent. Le choix de Romain Huret, Directeur de recherche à l'EHESS (et actuellement président de cette institution) de consacrer un livre au très étonnant procès Mellon, survenu aux Etats-Unis en 1935, n'est assurément pas sans rapport avec la situation socio-politique actuelle - même si le livre n'aborde jamais explicitement cet aspect.

Andrew W. Mellon, mis en procès à partir en 1935 à l'instigation de l'administration Roosevelt, était un richissime banquier, l'homme le plus riche des Etats-Unis, et avait été ministre des Finances pendant toutes les années 1920. Il était accusé d'avoir fraudé le fisc en détournant à son profit les lois qu'il avait lui-même contribué à instaurer. Si une résolution du contentieux aurait été possible dans la discrétion des bureaux de Washington, au lendemain de la crise de 1929 et en plein New Deal, il a été décidé d'aller au bout de la procédure et d'exposer les malversations fiscales de l'un des hommes les plus puissants du monde.



Dans cette discussion avec Julien Théry, Romain Huret revient sur la façon dont ce procès retentissant a mis en question le capitalisme états-unien en stimulant des débats passionnés sur les conditions d'enrichissement de quelques-uns au détriment du plus grand nombre, sur la légitimité des profits financiers issus de l'exploitation du salariat, sur le "ruissellement" (théorie promue par Mellon et toujours chère au néolibéraux), le mérite et les inégalités.

Où l'on redécouvre que l'éphémère lutte des "newdealers" de Roosevelt contre "la monarchie économique" a inspiré le programme social du Front Populaire... et que les élites dirigeantes démocrates d'aujourd'hui se sont bien éloignées des préoccupations de celles d'hier.



Montage Bérénice Sevestre. Une émission de Julien Théry.