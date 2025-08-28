Pourquoi Retailleau s'attaque à Trappes et à sa banderole pour Gaza

La ville de Trappes, et son maire Ali Rabeh, sont de nouveau la cible d’une polémique. Bruno Retailleau, a donné l’ordre, par l’intermédiaire du Préfet des Yvelines, de retirer la banderole “Trappes solidaire avec Gaza, pour une paix juste et durable” installée sur l'hôtel de ville depuis plus d’un an.

Dans un communiqué publié ce mercredi 27 août 2025, la municipalité dénonce une décision incompréhensible et autoritaire et fait savoir qu’elle refuse le bâillon du ministre de l’intérieur. Ali Rabeh rappelle, qu’en 2022, la ville de Trappes déployait une banderole, aux couleurs de l’Ukraine, sur cette même façade de l’hôtel de ville.

Alors qu’est-ce qui dérange ? Qu’est-ce qui explique ce deux poids, deux mesures ? Quelles sont les réelles motivations qui se cachent derrière la décision du Ministre de l’intérieur ? Et pourquoi Trappes est régulièrement au cœur de l’attention médiatique ? Maire de Trappes et coordinateur de Génération.s, Ali Rabeh est également engagé dans l’association des Maires Ville et Banlieue de France dont il est membre du Conseil d’Administration.

Nous profiterons de sa présence pour évoquer la rentrée sociale. L’appel à bloquer le pays le 10 septembre, trouve-t-il un écho chez les jeunes issus des quartiers populaires ? On en parle avec Ali Rabeh par le biais de la visioconférence.