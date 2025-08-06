"On dort dehors !" : 200 familles occupent la mairie de Paris pour réclamer un logement

Une centaine de sans-abris, exilés et mineurs isolés a décidé d'occuper le parvis d'Hôtel de Ville à Paris ce mardi 5 août 2025. Ils et elles veulent se faire entendre pour dénoncer l’inaction de l’état pour trouver une solution d’hébergement. 200 familles et enfants se retrouvent à la rue depuis des semaines.

Utopia 56, association qui vient en aide aux personnes exilées et à la rue, lance un cri d'alerte : elle n'a plus les moyens de pallier les manquements de l'Etat français. Chaque soir, les bénévoles doivent choisir entre les sans abris et ne peuvent plus proposer des solutions à tout le monde. Des mineurs isolés racontent devoir dormir à la rue après leur journée à l'école. L'une d'eux confie avoir subi des violences sexuelles. D'autres racontent ne pas pouvoir se laver ou manger. Utopia 56 et les exilés exigent que la mairie de Paris et l'Etat français trouvent des solutions d'hébergement. L'association rappelle que plusieurs logements et bâtiments publics sont vides et que les solutions existent. Elle explique aussi que le 115 ne répond plus à l'urgence de la situation, et pointe la responsabilité et les choix politiques qui ont mené à ce que plusieurs centaines de familles avec des enfants en bas âge se retrouvent à la rue.

Après 24h sur le parvis, Utopia 56 a pu échanger avec la mairie de Paris et la préfecture de région Ile-De-France : "La préfecture, donc l'Etat français indique qu'à ce stade, elle ne peut rien faire et indique qu'il n'y a aucune places disponibles aussi bien à Paris qu'en région. (...) Pourtant en fin de semaine dernière, la préfecture indiquait qu'aucune défaillance n'était à relever dans le dispositif d'hébergement d'urgence en Ile-de-France."

Un sujet de Lisa Lap et Clara Morel.