Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.
“Un scandale absolu !” Plus de 2000 enfants à la rue en France en 2025
Dans le Journal des Luttes aujourd’hui, on parle d une réalité souvent invisibilisée : des milliers d’enfants dorment chaque soir dans la rue en France. C’est le constat dressé par la Fondation pour le Logement, qui vient de publier son nouveau baromètre. Ce chiffre révèle aussi les failles d’un système incapable de protéger les plus vulnérables, alors même qu’il s’agit d’un droit fondamental. Derrière ces données, il y a des familles entières, ballotées entre hébergements d’urgence saturés, nuits passées dehors, ruptures scolaires et insécurité permanente. Et si la crise s’aggrave, c’est aussi parce que les loyers explosent et que les politiques publiques ne suivent pas. Face à cette urgence, la Fondation pour le Logement lance une nouvelle campagne pour renforcer et généraliser l’encadrement des loyers, une mesure jugée indispensable pour stopper la spéculation et garantir des logements accessibles. Pour en parler nous recevons aujourd’hui Éléonore Schmitt, de la Fondation pour le Logement.