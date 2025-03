Niel, Mimi Marchand : enquête sur ceux qui ont fait Macron (Jean-Baptiste Rivoire - Off Investigation)

C’est un média qui se décrit lui-même comme à 100% spécialisé dans l’enquête journalistique au long cours. Off Investigation, créé fin 2021 par Jean-Baptiste Rivoire, ancienne figure de l’enquête sur Canal+, a en trois ans fait son trou. Entre articles écrits si on peut dire sur son site et documentaires à succès diffusés sur Youtube. Des docus qui se caractérisent par leur liberté éditoriale et n’hésitent pas à attaquer, bille en tête, Emmanuel Macron et la Macronie en général. Le dernier en date, intitulé “Ultra riches et délinquants : comment ils ont fait élire Macron”, signé par le journaliste Gauthier Mesnier, a déjà fait plus d’1 200 000 vues sur Youtube en deux semaines. De quoi parle-t-il ? Quelles sont les recettes de ce succès ? Et qu’est-ce que cela nous dit des besoins réels de nos concitoyens en termes d’information à l’ère du règne des éditocrates, des fausses polémiques et des “réalités alternatives”, pour ne pas parler de fake news ? Pour répondre à ces questions, Theophile Kouamouo a à ses côtés Jean-Baptiste Rivoire, fondateur et directeur de Off.