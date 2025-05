Monastères : ces utopies anticapitalistes | Timothée de Rauglaudre, Julien Théry

Après avoir rendu visite à une dizaine de communautés monastiques d'aujourd'hui et en réfléchissant sur les traditions d'organisation vieilles de plus d'un millénaire qu'elles perpétuent encore, l'invité de ce nouvel épisode d'"On s'autorise à penser", Timothée de Rauglaudre, a écrit un reportage qui est aussi un essai de philosophie politique sur des formes de vie sociale alternatives au néolibéralisme : La Grâce politique du monastère. Une utopie pour notre temps. Discussion avec Julien Théry.

Que faire du religieux dans la sphère politique ? Question difficile, particulièrement en France, comme on l'a vu récemment avec l'embarras des commentateurs, à la mort du pape François, s'agissant de la dimension progressiste ou émancipatrice de son action. A droite, les choses sont finalement assez simples : la tradition chrétienne relève d'une logique identitaire ; elle engage les racines de la France, le devenir de sa civilisation menacé par l'islam (et par le complot qui permettrait le prétendu "grand remplacement"). A gauche, même si l'on tend à se sentir en phase avec de nombreux aspect du message incarné par le défunt pape, on a cependant bien du mal à lui voir un débouché proprement politique.



L'invité de ce nouvel épisode d'OSAP ("On s'autorise à penser"), Timothée de Rauglaudre, a enquêté sur La Grâce politique du monastère, pour reprendre le titre de son ouvrage récemment paru aux éditions du Seuil. Après avoir rendu visite à une dizaine de communautés monastiques d'aujourd'hui et en réfléchissant sur les traditions d'organisation vieilles de plus d'un millénaire qu'elles perpétuent encore, il y décrit Une Utopie pour notre temps - c'est le sous-titre de son livre. Ce n'est pas de leur productivité, de leur utilité, que les vies individuelles tirent leur droit à l'existence, leur valeur et leur dignité dans les monastères. En ce sens, ces communautés religieuses forment des modèles socio-politiques alternatifs antithétiques et au capitalisme néolibéral. Alors même que les règles de vie et d'organisation monastiques, comme le rappelle Timothée de Rauglaudre dans cette discussion avec Julien Théry, ont historiquement fourni un modèle politique en Occident.