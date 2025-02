Meurtre de Louise : l'odieuse récupération de l'extrême-droite - IA : ce que Macron ne vous dit pas

L'actualité de ce 11 février 2025 présentée par Fabrice Wuimo.

Au sommaire : Petites (ou grandes) promotions entre amis, le macroniste Richard Ferrand, battu aux élections législatives de 2022, est poussé par le président de la République pour diriger le Conseil Constitutionnel, un choix qui provoque beaucoup d’incompréhension, comme on le verra dans cette émission. Emmanuel Macron qui se pose en chantre de l’Intelligence artificielle depuis hier et l’ouverture du Sommet pour l'action sur l'IA à Paris. Mais derrière les grandes annonces à coups de milliards injectés dans cette industrie relativement nouvelle et totalement révolutionnaire, vous le verrez, il y aussi des hommes et des femmes laissés pour compte et forme de précarité exploitée par les géants de l’IA.

On parlera également d’un souvenir pas très agréable, Ce mardi 11 février marque le vingtième anniversaire de la grande loi française sur le handicap. Un texte fondamental et ambitieux qui a suscité plus de déception qu’autre chose. Voilà pour les grandes lignes de ce Toujours debout l’Info qu’on démarre d’abord avec un édito sur le meurtre de la petite Louise et la flopée de récupérations politiques venues de l’extrême droite.