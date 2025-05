Macron TF1 : que cache vraiment cette opération de com ?

Il est de retour ! Après avoir essayé de s’imposer en leader diplomatique de l’Europe, Emmanuel Macron tente un retour dans l’arène politique nationale. Et c’est sur TF1 qu’il a choisi de mener cette opération de communication bien ficelée, en face de personnalités politiques, syndicales ou encore des influenceurs. Entre les grands débats sur le référendum, la fin de vie, les retraites… cette sortie semble avoir des objectifs clairs : donner des orientations au gouvernement et également s’adresser aux Français !

Mais est-il encore audible ? Et surtout, ce revirement ne cache-t-il pas les échecs de son action diplomatique depuis plusieurs mois ? Emmanuel Macron, qui s’intéresse tout d’un coup à la politique intérieure après des mois à regarder ailleurs, c’est une opération de diversion ou simple retour aux fondamentaux ? Sur la Palestine, On voit bien qu’Emmanuel Macron a tenté de s’illustrer, affirmant par exemple le mois dernier que la France pourrait reconnaître "en juin" un Etat palestinien dans le cadre "d'une dynamique collective" de reconnaissances réciproques. A l’heure où plus personne ne croit réellement à la solution des deux Etats, n’est-ce là qu’un effet d’annonce ?

On en parle avec Fadhila Brahimi, Conférencière et spécialiste en communication d’influence et stratège influence numérique, autrice du Podcast “Fadhilive” et comme chaque semaine nous sommes également avec Béligh Nabli, professeur des universités en droit public et co-fondateur de Chronik, un collectif engagé dans le débat public. Également auteur de multiples ouvrages dont “l'État, droit et politique” aux éditions Armand Colin et “Relations Internationales” aux éditions Pedone.