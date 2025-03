Macron en mode guerre : sa stratégie pour faire oublier les scandales nationaux

Emmanuel Macron a sonné le tocsin de la mobilisation guerrière contre la Russie, et il s’active depuis plusieurs jours pour préparer les esprits à un affrontement digne d’une véritable… L’expression “économie de guerre” est d’ailleurs devenue tendance, obligeant en quelque sortes est d’ailleurs Le président de la République qui se montre hyperactif sur les dossiers internationaux et pour le moins transparent lorsqu’il s’agit de politique intérieur. Malgré l’énorme scandale Betharram qui vise son Premier ministre, Emmanuel Macron tient surtout à renforcer sa stature internationale… Il a d’ailleurs réuni mardi à Paris les chefs d’état-major des armées de l’Union européenne et de l’OTAN. Une rencontre qui a pour but de définir les garanties de sécurité à fournir à l’Ukraine en cas de cessez-le-feu et renforcer la défense de l’Europe. On en parle dans “Au cœur de l’actu”, l’émission d’actualité du soir sur Le Média, diffusée en direct sur le canal 165 de la Freebox, sur Molotov et sur lemediatv.fr tous les jours du lundi au jeudi à 19h. Et comme tous les mardi soir nous nous retrouvons pour la chronique Beligh Nabli, professeur des universités en droit public et co-fondateur de Chronik, un collectif engagé dans le débat public. Également auteur de multiples ouvrages dont “l’Etat, droit et politique” aux éditions Armand Colin et “Relations Internationales” aux éditions Pedone. Beligh Nabli nous livre son expertise une fois par semaine, sur la politique nationale et internationale dans cette émission qui analyse sans détour deux faits majeurs de l’actualité.