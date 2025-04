Le Pen, Sarkozy : pourquoi les délinquants en col blanc s'attaquent-ils à la justice ?

Marine Le Pen a été condamnée lundi à quatre ans de prison, dont deux fermes sous bracelet électronique, 100.000 euros d’amende, mais surtout, la cheffe de file du Rassemblement National écope de cinq ans d’inéligibilité avec exécution immédiate, dans cette affaire où son parti est accusé d’avoir détourné pour plus de 4 millions d’euros de fonds européens. De quoi faire crier au complot dans les rangs de l’extrême droite qui parle depuis d’une décision politique des juges. Un discours qu’on avait déjà entendu à plusieurs reprises de la part d’un certain Nicolas Sarkozy, lui aussi condamné dans l’affaire des écoutes et toujours inquiété par une myriade d’affaires, dont celle du présumé financement lybien de sa campagne de 2007. Alors, de Sarkozy à Le Pen, en passant par Bayrou, Fillon et d’autres par le passé, pourquoi s’attaquent-ils systématiquement aux juges et à l’institution judiciaire accusée d’être politisée, ce sera l’objet de cette émission avec Beligh Nabli, qu’on retrouve une fois par semaine, Beligh Nabli professeur des universités en droit public et co-fondateur de Chronik, un collectif engagé dans le débat public. Également auteur de multiples ouvrages dont “l'État, droit et politique” aux éditions Armand Colin et “Relations Internationales” aux éditions Pedone. Et pour nous accompagner aujourd’hui, nous sommes en compagnie d’Eugénie Mérieau, politologue et constitutionnaliste, elle aussi autrice de plusieurs ouvrages dont “Géopolitique de l'État d'exception” publié aux éditions Le Cavalier Bleu.