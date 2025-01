Le Monde nazi. Comment les masses ont consenti au pire | Johann Chapoutot, Christian Ingrao

Pour ce nouvel épisode de La Grande H., l'émission d'histoire du Média, Julien Théry reçoit deux des meilleurs historiens de l'Allemagne nazie, Johann Chapoutot et Christian Ingrao, pour leur livre récemment rédigé avec Nicolas Patin, intitulé Le Monde nazi, 1919-1945. Ils reviennent ici en particulier sur la vision de l'homme, de l'histoire et de l'avenir que les nazis ont développée, sur la façon dont ils ont gagné le consentement massif de la population allemande à un régime qui fut une « dictature de la participation » et sur les conditions de possibilité de la violence paroxystique qu'ils ont déchaînée avec la « guerre génocide » de 1939-1945.

On voit le plus souvent le nazisme comme une aberration complète, au fond tout à fait étrangère à notre monde, à la civilisation européenne, puisqu'il fait figure du mal absolu, l'exact opposé de ce que nous sommes ou nous efforçons d'être.

C'est oublier que la vision du monde des nazis n'avait d'original que sa cohérence raciste, sa radicalité et son élan utopique. Elle ne faisait en réalité que reprendre et exacerber des éléments caractéristiques de la modernité dans toutes les sociétés d'Europe de l'Ouest à partir de la fin du XIXe siècle (hiérarchie des races, eugénisme, idéologie de la sélection naturelle entre les individus et de la performance, culte de la technique, etc.) – dans un contexte particulier, celui d'une Allemagne confrontée à la crise économique après avoir été humiliée par la défaite de la Première Guerre Mondiale et par les conditions drastiques imposées en sa défaveur lors du règlement du conflit avec le Traité de Versailles.



Cette somme offre une histoire totale du national-socialisme pendant ses 26 années d'existence, avec un récit nourri aussi bien des développements historiographiques récents que de la lecture attentive des sources.



Johann Chapoutot et Christian Ingrao reviennent ici en particulier sur la vision de l'homme, de l'histoire et de l'avenir que les nazis ont développée, sur la façon dont ils ont gagné le consentement massif de la population allemande à un régime qui fut une « dictature de la participation » et sur les conditions de possibilité de la violence paroxystique qu'ils ont déchaînée avec la « guerre génocide » de 1939-1945. Comment un parti qui n'était qu'un groupuscule d'illuminés en 1919 a-t-il pu t-il pu prendre le contrôle d'un pays entier avant de le conduire à la destruction tout en réduisant le continent à un immense charnier, avec la mort de dizaines de millions de personnes, dont la majorité des Juifs du continent ?



