Le Récap, c'est la pastille d'info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l'actualité sans filtre et sans langue de bois.

Le faux plan de paix de Trump pour enterrer la Palestine

Lundi soir, Trump et Netanyahu ont joué la mise en scène à la Maison Blanche avec un “plan de paix” pour Gaza. Entre promesses de cessez-le-feu, libération d’otages et aide humanitaire, le texte vise surtout à consolider le contrôle israélien et la tutelle américaine, avec Tony Blair chargé de superviser le “jour d’après”. Les Palestiniens restent marginalisés et le Hamas sous pression, tandis que les garanties sont floues et les échéances absentes. Malgré le vernis diplomatique et les grandes déclarations de Trump sur la paix éternelle, le plan est un outil politique pour prolonger la guerre et légitimer l’occupation. Trop unilatéral pour être crédible, il reflète l’approche Trump : beaucoup de spectacle, du business et du domination maquillé en géopolitique, où la paix n’est qu’un costume pour la mise en scène.

