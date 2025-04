"L'argent public sert à licencier !" : le coup de gueule de Thomas Porcher sur Arcelor Mittal

ArcelorMittal supprime 636 postes dans le Nord de la France, malgré 300 millions d’euros d’aides publiques reçues en 2023. Thomas Porcher dénonce la politique économique de Macron, qui subventionne des entreprises qui licencient...

Énième plan de licenciement pour un géant en France. ArcelorMittal, le premier groupe sidérurgiste européen, a annoncé la suppression de 636 postes dans le Nord de la France. Encore un coup de massue pour cette région et pour l’industrie. 236 postes support seront délocalisés en Inde et 400 postes de production supprimés. Ce n’est pas une surprise, le secteur de l’acier vit une crise depuis plus d’une décennie en Europe, entre compétitivité ou prix de l’énergie. Mais le groupe lui reste rentable avec des actionnaires aux milliards de dividendes… Mais ce qui a surtout choqué, c’est qu’Arcelor Mittal a bénéficié de 300 millions d’euros d’aides de l’État reçues en 2023, et d’une promesse d’investissements publics de 850 millions supplémentaires pour aider à la décarbonation du site de Dunkerque. L’Humanité parle de “chantage à l’emploi”.

Thomas Porcher n’est plus surpris, et dénonce les subventions d’argent public qui bénéficient à des entreprises qui licencient en France. Il dénonce la politique de baisses d’impôts et de cadeaux fiscaux qui ne font qu’enrichir le grand patronat.

L’économiste évoque la nationalisation. La dette a explosé, c’est ce qu’on entend partout, et cela justifie bien des politiques, surtout de coupes pour les dépenses publiques, et la réduction des droits sociaux. C’est pour cela qu’il est intéressant de comprendre pourquoi la dette a augmenté, en sortant des idées préconçues ou qui servent une idéologie. À la fin du deuxième trimestre 2024, la dette publique s’établit à 3 228,4 milliards d’euros. Et on voit la courbe depuis les années 2000, ça a bien grimpé mais surtout en 2008 et 2020… L’augmentation de la dette n’est pas du fait direct de la politique de Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Emmanuel Macron, précise Thomas Porcher.

Par contre, l’économiste dénonce la lecture qui est faite : ce n’est pas la faute des dépenses sociales, des retraites ou de l’assurance chômage. Thomas Porcher déplore une économie menée pour et par les marchés financiers. Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’instant Porcher !