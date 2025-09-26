"Ils sont complices de crimes contre l'humanité" : des colons franco-israéliens bientôt condamnés ?

Ce lundi 22 septembre 2025, l’Association France Palestine Solidarité a déposé plainte auprès du Parquet National Anti-terroriste contre des colons franco-israéliens. Ils sont principalement accusés de complicité de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité à l'encontre de la population palestinienne de Cisjordanie et de Jérusalem-Est.

Cette plainte vient déterrer la question de l’occupation illégale, par Israël, des territoires palestiniens, et les nombreux autres crimes commis en Cisjordanie qui ont été relégués au second plan dans le contexte du génocide à Gaza.

Quels sont les faits graves, que vise la plainte, qui pourraient être constitutifs de complicité de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité ? Qu’est-ce qui pourrait convaincre le Parquet anti-terroriste à ouvrir une information judiciaire alors qu’il a, à plusieurs reprises, classé sans suite des plaintes visant des franco-israéliens ? Dans quelles mesures la justice française peut faire respecter le droit international là où les États membres de l’ONU ont échoué ?

On en parle avec les avocats de l’Association France Solidarité Palestine, Me Sarah Sameur du cabinet DEMAIN et Me Nino Arnaud du cabinet ALEKTO.