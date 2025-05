Harem et sultans : l'Orient fantasmé par l'Occident, aux origines de l'islamophobie | Jocelyne Dakhlia, Julien Théry

L'historienne Jocelyne Dakhlia publie une monumentale étude sur les préjugés « orientalistes » de la fin du Moyen Âge jusqu'au XXe siècle. Où l'on découvre la longue histoire des idées racistes selon lesquelles la culture musulmane impliquerait l'oppression des femmes et le règne de l'arbitraire politique.

Les préjugés occidentaux d'aujourd'hui sur les mondes musulmans nécessairement voués à l'obscurantisme et à la violence viennent de très loin. L'Orient, dans l'imaginaire européen dont nous sommes les héritiers, c'est le sultan et le harem, autrement dit un monde où le despotisme d'un souverain absolu exerce sa toute puissance sur des femmes lascives et cloîtrées placées à sa libre disposition exclusive.



L'historienne Jocelyne Dakhlia, Directrice d'études à l'EHESS, vient de publier une monumentale étude sur la formation et les multiples développements de ces idées « orientalistes » (selon le terme consacré depuis l'étude pionnière d'Edward Saïd), de la fin du Moyen Âge jusqu'au XXe siècle, en partant de l'histoire du Maroc. Elle est reçue par Julien Théry dans cet épisode de « La grande H. » pour présenter ces trois volumes richement illustrés parus en un superbe coffret aux éditions toulousaines Anacharsis sous le titre « Harems et sultans : genre et despotisme au Maroc et ailleurs, XIV-XXe siècles ».



Où l'on découvre l'origine des idées racistes plus que jamais cultivées, en particulier, par la classe dirigeante et médiatique française, selon lesquelles la culture musulmane impliquerait l'oppression des femmes et le règne de l'arbitraire politique.



Montage Bérénice Sevestre. Une émission de Julien Théry