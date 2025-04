Guerre au Soudan : "l’une des pires crises au monde" étouffée par les médias - que se passe t-il ?

Pour ce nouveau numéro de “Au cœur de l’actu”, nous avons choisi de vous faire découvrir, peut-être, un conflit qui ne fait jamais la une des journaux, Et pourtant deux ans, jour pour jour, après son déclenchement plusieurs dizaine de milliers de personnes sont mortes.

Près de 13 millions d’autres sont déplacées, et 30 millions de personnes se retrouvent dans une situation d’urgence humanitaire, soit plus de la moitié de la population totale. C’est bien un conflit actuel, une guerre sanglante qui agite le Soudan, pays de la corne de l’Afrique, englué dans le face à face entre une armée officielle et de puissants paramilitaires, englué aussi dans les convoitises de grandes puissances mondiales qui y voient des intérêts stratégiques, économiques et géopolitiques. Et malgré tout cela, cette guerre se retrouve éclipsée, notamment par la vaste couverture médiatique dont bénéficie la guerre en Ukraine ou par la couverture sélective et pro-Israélienne des massacres à Gaza.

Alors comment l’expliquer et comprendre les tenants et aboutissants de cette guerre ? Pourquoi cette guerre qui oppose l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane, qui s’est emparé du pouvoir en 2021, lors d'un putsch, et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), affiliées à son ancien adjoint, Mohamed Hamdan Daglo, pourquoi cette guerre continue t-elle depuis deux ans ? Eléments de réponse dans cette émission avec notre invité, Marc Lavergne, Docteur en géographie et Spécialiste de la Corne de l’Afrique.