"Frontières" : que cache le pseudo média d'extrême-droite qui persécute la gauche ?

Pour ce nouveau numéro de “Au cœur de l’actu”, nous avons choisi de faire un focus sur un média, si on peut le qualifier ainsi, devenu le porte-voix de l’extrême-droite identitaire, raciste et xénophobe. Le Magazine “Frontières”, au pluriel, anciennement appelé “Livre Noir” a décidé, tout bonnement, de ficher des collaborateurs et collaboratrices parlementaires, engagés selon lui dans des luttes d'extrême gauche, et dont le magazine a divilgué des informations personnelles et confidentielles, identités, photos et même adresse de permanences parlementaires. Une cabale politique et idéologique de ce média Zemmouriste, consignée dans un dossier ciblant la France insoumise et intitulé « LFI, le parti de l’étranger ». Pour protester contre cette pratique dangereuse pour leur intégrité physique, des collaborateurs et collaboratrices parlementaires, essentiellement de Gauche, ont organisé mercredi un rassemblement dans les jardins de l’Assemblée Nationale. Manifestation que couvrait des personnes présentées comme journalistes de Frontières et qui ont été exfiltrées du rassemblement. En plus des Collaborateurs et collaboratrices parlementaires, c’est vraiment toute la Gauche qui est visée puisque Frontières a publié une Cartographie de ce qu’ils considèrent comme l’extrême-gauche, une carte où l’on retrouve pele-mele des militants écologistes, antiracistes, féministes, des médias, dont le nôtre d’ailleurs, bien positionné entre les islamo-gauchistes et les anti-flics. Une carte assez farfelue sur laquelle on retrouve autant des Louis Boyard, Rokhaya Diallo, que des Yann Barthes, Alain Soral, Dieudonné et même Médecins sans Frontières. Entre Menaces, harcèlement, fake news et fichage… Quelle est donc cette nouvelle engeance d’extrême-droite qui se sert des codes du journalisme dans le but de faire avancer l’agenda identitaire ? Éléments de réponse avec nos invités : Amine Snoussi, Collaborateur parlementaire LFI, également militant antiraciste et fondateur du collectif “StopHagrah”. Arnaud Bonnet, député écologiste de Seine-et-Marne, Anna Margueritat, photojournaliste, et en visio, Romain Eskenazi, député socialiste du Val d'Oise.