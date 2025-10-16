Extrême droite, guerre, haine : Israël s’effondre sur lui-même

Ce que l’on peut constater, c’est qu’Israël est à un moment clé. L’extrême droite ne disparaîtra pas avec un changement de Premier ministre. Elle est enracinée dans l’appareil politique, dans la législation, dans la culture.

Mais une société fissurée est aussi une société qui cherche à guérir. Ce sont les voix dissidentes, les jeunes, les laïcs, les Arabes israéliens, ceux qui refusent la haine ou l’identitarisme religieux, qui pourraient devenir le levain d’un changement. Si Israël continue de refuser de regarder Gaza comme un miroir, de voir non seulement ce qui s’est fait, mais ce qu’il est en train de devenir… alors le mythe de démocratie, de refuge, de seul État démocratique sera irrévocablement brisé.

Parce que l’enjeu, au-delà des ennemis extérieurs, c’est la survie intérieure de la démocratie, de la dignité, de la conscience.