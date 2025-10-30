Je fais un don

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

Débat LFI-PS : Budget 2026 : rigueur ou austérité ?

Le projet de loi de finances (PLF 2026) vient d’être présenté au Parlement par le gouvernement, avec des objectifs ambitieux: ramener le déficit public à -4,7% du produit intérieur brut en 2026 contre environ 5,4% en 2025. En clair, on essaie de réduire le “trou” du budget sans encore revenir à l’équilibre. Mais pour y parvenir, il faudra trouver près de 40 à 50 milliards d’euros: on s’attend donc à de nouvelles coupes, de nouvelles taxes et un possible recentrage des aides. En même temps, l'exécutif met l’accent sur des priorités fortes: la défense, l’éducation et la transition écologique. Un exercice d’équilibriste dans un climat politique tendu, après la chute du gouvernement Bayrou et les appels à un “budget de responsabilité” de la part de Bercy. Est-ce un budget de rigueur nécessaire ou une austérité qui ne dit pas son nom? Pour revenir sur ces éléments, avec nous ce soir: Julie Garnier, oratrice nationale et conseillère régionale Île-de-France pour la France insoumise et Romain Eskenazi, député PS et conseiller municipal de Montmorency.

