Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.
Dordogne : une multinationale prête à raser une vallée paradisiaque
Aujourd’hui dans Le journal des luttes, on file en Dordogne, à Razac, dans la vallée de la Côle. Là-bas, la multinationale Imerys veut creuser une nouvelle carrière de galets de quartz. Une carrière géante, sur une zone reconnue comme un coin de nature riche, vivant, que beaucoup ici veulent protéger. Et forcément… ça coince. Car pendant qu’Imerys parle de développement industriel et d’emploi local, les habitants, eux, dénoncent un passage en force, des arbres abattus, et un risque pour toute la vallée. Le collectif Sauvegardons Razac et la vallée de la Côle s’est levé, déterminé à stopper le projet. On va voir avec François, membre du collectif, ce qui se joue derrière cette lutte locale, entre multinationales, écologie et résistance citoyenne.