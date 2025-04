Après la condamnation de Le Pen, le nouveau scandale qui menace Bardella et le RN

L’actualité en France est toujours dominée par les démêlées judiciaires du RN et de Marine Le Pen, condamnée je vous le rappelle à deux ans de prison ferme aménagés sous bracelet électronique, et à cinq ans d'inéligibilité avec application immédiate. La déflagration de cette peine qui devrait être jugée en appel l’année prochaine, a éclipsé un autre dossier tout aussi embarrassant pour le parti d’extrême droite. Jordan Bardella, présenté à tort ou à raison comme le plan B du RN, va devoir lui-aussi répondre à des accusations de détournement de fonds publics et recel, faux et usage ainsi qu'escroquerie. C’est l'association anticorruption Adelibe qui a déposé plainte le 25 mars dernier contre le président du RN qu'elle accuse d'avoir occupé un emploi fictif d'assistant parlementaire européen, dans la même affaire qui a vu Marine Le Pen être condamnée. Me Jéremy Afane-Jacquart, L'avocat de l'association Adelibe est notre invité, on décrypte avec lui cette nouvelle affaire qui pourrait contrarier les plans présidentiels du Rassemblement National.

