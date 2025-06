Anasse Kazib, en procès pour des "tweets pro-palestine"

Malgré des voix toujours plus nombreuses à s’élever, la répression des soutiens à la Palestine se poursuit. Le cheminot Anasse Kazib, devait être jugé ce mercredi 18 juin pour “apologie du terrorisme” à cause d’un tweet dans lequel il soutient la lutte palestinienne. Finalement, son jugement est reporté à l’année prochaine, en juin 2026. Mais ce procès s’inscrit dans une offensive plus large : entre dissolution d’associations, expulsions de militants et intimidations médiatiques, la criminalisation des voix pro-palestiniennes ne montre aucun signe de recul.

On en parle avec nos invités, Anasse Kazib, cheminot et militant à Révolution Permanente, Elsa Marcel, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis et militante à Révolution Permanente, et notre analyste politique Paul Elek.