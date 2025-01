Algérie-France : Tebboune vs Macron, ils jouent avec le feu

Jusqu’où ira le bras de fer diplomatique entre l’Algérie et la France ? Nouvelle pomme de discorde entre les deux pays : le sujet des influenceurs. Paris accuse l’Algérie de manipuler des leaders d’opinion comme ZazouYoucef, Imad Tintin ou Doualemn pour faire l’apologie du terrorisme ou s’attaquer aux opposants algériens dans l’hexagone. Le cas de Doualemn notamment a beaucoup fait parler. Expulsé de France, mais refusé par l’Algérie, l’influenceur de 59 ans a été placé en centre de rétention administrative. Alger, de son côté, reproche à l’ex-puissance coloniale d’héberger des activistes anti-gouvernementaux. La France surenchérit : Gérald Darmanin propose de « supprimer » la dispense de visa pour la France aux passeports diplomatiques algériens. Dans une interview au Journal du dimanche, Sébastien Lecornu accuse les responsables algériens d’utiliser les attaques contre la France comme une rente de politique intérieure. Le ministre des Armées a, par ailleurs, regretté les conséquences de la brouille actuelle, appelant à la poursuite de la coopération en matière de sécurité. Vendredi, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a menacé l’Algérie des mesures de rétorsion si elle poursuit « l’escalade ».dans une passe d’armes qui dissimule mal les questions comme celles concernant le Maroc et sa souveraineté sur le Sahara occidental, et la mémoire coloniale.

On en parle dans cette “Chronik de Beligh”, votre programme hebdomadaire avec Beligh Nabli, professeur des universités en droit public et co-fondateur de Chronik, un collectif engagé dans le débat public. Également auteur de multiples ouvrages dont “l'État, droit et politique” aux éditions Armand Colin et “Relations Internationales” aux éditions Pedone. Beligh Nabli nous livre donc son expertise une fois par semaine, sur la politique nationale et internationale dans cette émission qui analyse sans détour des faits majeurs d’actualité.