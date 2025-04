Aboubakar Cissé tué dans une mosquée - racisme, islamophobie : les mots qui dérangent la macronie

Dans ce nouveau numéro de “Au Cœur de l’actu”, actualité oblige, le sujet du racisme et de l’Islamophobie sera le fil rouge de cette émission après le meurtre d’Aboubakar Cissé, violemment assassiné vendredi dernier dans la mosquée de La Grand-Combe, dans le Gard. L’Assemblée nationale a rendu hommage à Aboubakar Cissé, en observant une minute de silence ce mardi 29 avril à l’ouverture de la séance de questions au gouvernement, alors que Yaël Braun Pivet s’y était opposée au départ. Les réactions politiques au gouvernement ont également tardé à arriver et selon TF1 et Paul Larrouturou, Bruno Retailleau aurait refusé de rencontrer la famille d’Aboubakar Cissé. Cet acte, d'une violence inouïe, s’inscrit dans une série d’agressions qui ciblent de manière croissante les musulmans en France, attaques de mosquées, propos haineux banalisés, discriminations systémiques. Pour analyser les ressorts racistes de cet assassinat mais aussi d’une France en perpétuel tiraillement sur son rapport à l’altérité et à la différence. Et pour nous accompagner dans cette émission, comme tous les mardis, nous sommes avec Beligh Nabli, professeur des universités en droit public et cofondateur de Chronik, un collectif engagé dans le débat public. Également auteur de multiples ouvrages dont “l'État, droit et politique” aux éditions Armand Colin et “Relations Internationales” aux éditions Pedone. L’invitée spéciale de cette émission est Fatma Bouvet de la Maisonneuve, écrivaine et psychiatre, autrice de l’ouvrage “Debout, tête haute ! Manifeste pour répondre au racisme”, aux éditions carton rouge.