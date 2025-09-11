L'extrême-droite envahit tous nos écrans... Rejoignez la Riposte !
Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.

10 septembre : échec ou victoire ? L’heure du bilan

La rentrée sociale et politique en France est tendue.  La date du 10 septembre était attendue. Pendant que François Bayrou cède sa place de premier ministre à Sébastien Lecornu,  des milliers de français sont dans la rue pour répondre à l'appel du mouvement citoyen Bloquons Tout. Sur l'ensemble du territoire, ils étaient 197 000 selon la police et 250 000 selon la CGT. De Nantes à Tarbes en passant par Lyon, Pau ou Lons-le-Saunier, nos journalistes et correspondants citoyens ont couvert les points de blocages et les nombreux défilés, rencontré des nombreuses personnes qui tenaient à dénoncer la politique budgétaire du gouvernement Macron, le déni de démocratie, demander une meilleure répartition de richesse, une société plus juste en somme.  Mais sur leur route, ils ont fait face à une répression policière hors norme. Le ministre de l'intérieur a déployé près de 80 000 policiers et gendarmes. Résultats : 675 interpellations et 550 gardes à vue.  Quelle suite maintenant donner à ce mouvement?  Est ce un coup d epee dans l'eau ou le début d'une dynamique type gilet jaune ?

